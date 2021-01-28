Tokat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Tokat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

28.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:57
Tokat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

İlçede etkili olan rüzgar çatıları uçururken, bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Karayaka beldesinde yoldan geçen aracın üzerine çatının düştüğü anlar bir işletmeye ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, yol kenarındaki binadan rüzgarın şiddetiyle kopan çatının aracın üzerine düştüğü anlar ile benzin istasyonundaki bir vatandaşın, başka çatıdan kopan parçanın kendisine çarpmasından saniyelerle kurtulması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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