Seyir halindeyken tırdaki saman balyaları yandı
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Seyir halindeyken tırdaki saman balyaları yandı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Olay yerinden görüntüler -İtfaiye ekiplerinin çalışmaları -Saman balyalarının aşağıya indirilmesi -Saman balyalarının görüntüsü -İtfaiye ekiplerinin çalışması -Sürücünün açıklaması Tokat'ta seyir halindeyken alev alan tırdaki saman balyaları yandı.

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Saman balyalarının aşağıya indirilmesi

-Saman balyalarının görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sürücünün açıklaması Tokat'ta seyir halindeyken alev alan tırdaki saman balyaları yandı.

Tokat-Turhal kara yolunda Adıyaman'dan Samsun'a giden Mustafa Çakmak'ın (47) kullandığı saman balyası yüklü 02 HL 409 plakalı tırın dorsesi, eski sigara fabrikası yakınlarında alev aldı.

Aracını yol kenarına çeken Çakmak, itfaiye ve polise haber verdi. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangına müdahale sırasında kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı. Tırda bulunan balyaların büyük bölümü yandı, dorse hasar gördü.

Çakmak, gazetecilere "Bir anda alev aldı. Aynadan baktım, aracı sağa çektim. Görevlilere haber verdim." dedi.

Seyir halindeyken tırdaki saman balyaları yandı
Seyir halindeyken tırdaki saman balyaları yandı
Seyir halindeyken tırdaki saman balyaları yandı
Seyir halindeyken tırdaki saman balyaları yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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