Tokat'ta seyir halindeki TIR yandı - Haberler
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Tokat'ta seyir halindeki TIR yandı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel
Tokat'ta seyir halindeki TIR yandı

TOKAT'ta seyir halindeki TIR motor kısmından alev alarak yandı.

TOKAT'ta seyir halindeki TIR motor kısmından alev alarak yandı.

Olay, gece saatlerinde Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat'a giden Mücahit Onur Sarı (37), idaresindeki seramik yapıştırma harcı yüklü olan 60 AAF 402 plakamız TIR, Kızıliniş mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Sürücü Mücahit Onur Sarı, aracı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kupa kısmı tamamen yanan TIR kullanılamaz hale geldi.


Tokat'ta seyir halindeki TIR yandı

Tokat'ta seyir halindeki TIR yandı

Tokat'ta seyir halindeki TIR yandı

Tokat'ta seyir halindeki TIR yandı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat'ta seyir halindeki TIR yandı - Haberler
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