Tokat'ta seyir halindeki otomobil yandı

TOKAT'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

TOKAT'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Topçubağı Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında Kamil Taşkesen yönetimindeki 60 NK 796 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili park eden Taşkesen, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangın anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz