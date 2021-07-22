Tokat'ta seyir halindeki otomobil yandı
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Tokat'ta seyir halindeki otomobil yandı

Tokat'ta seyir halindeki otomobil yandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

TOKAT'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Topçubağı Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında Kamil Taşkesen yönetimindeki 60 NK 796 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili park eden Taşkesen, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangın anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Tokat'ta seyir halindeki otomobil yandı
Tokat'ta seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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