Tokat'ta, Şehitleri Anma Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası

Tokat'ın Turhal ilçesinde Kaymakamlık ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Şehitleri Anma Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası başladı.

Turhal ilçesinde 12 takımın katılımıyla yapılacak turnuvada takımlar 6'şarlı iki grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar çapraz eşlemeli play-off müsabakaları oynayacak. Turnuva 5 Mayıs tarihinde yapılacak olan final müsabakası ile sona erecek.

Kafder ile Yazıtepe takımları arasında oynanan Şehitleri Anma Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası'nın açılış maçını Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Aziz Durgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferit Yılmaz, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muammer Gürçay, MHP İlçe Başkanı Gökhan Bozkurt ve sporseverler izledi. Kaymakam Üçer, her yıl geleneksel olarak düzenlendikleri voleybol turnuvasına bu sene şehitlerimize adadıklarını ifade ederek,"Bu nedenle de ismini Şehitleri Anma Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası olarak değiştirdik. Turnuvaya katılan takımlarımıza centilmence mücadele ederek sporun güzelliklerini ve heyecanını yaşatmalarını temenni ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - TOKAT