Tokat'ta "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" programı düzenlendi

Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" programı gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, yaptığı konuşmada, "Öncelikle ahde vefayı rabbimiz olan Allah'a göstermeliyiz. Ona karşı sorumluluklarımız var, yükümlülüklerimiz var. Allah'ın bizden istediği görevler var, farzlar var, vacipler var, ibadetlerimiz var, emretmiş olduğu haramlar ve helaller var, onlara dikkat edeceğiz. Buna o emrettiği için yapacağız onun için öncelikle ahde vefaya Allah'ımızdan, rabbimizden başlayacağız." dedi.

Yeşilyurt din görevlileri tarafından ilahiler okundu, Tokat Müftü Yardımcısı Haydar Höyük tarafından dua edildikten sonra program sona erdi.

Programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz da katıldı.

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