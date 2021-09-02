Tokat'ta okul servisleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta okul servisleri denetlendi

Tokat'ta okul servisleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetlendi.

Tokat'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetlendi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, trafik ekipleri, okul servislerinin periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığını, servis araçlarında zorunlu olarak bulunması gereken donanımları kontrol etti.

Eksik donanımı bulunan araçların sürücüleri uyarılarak, sürücülere okullar açılana kadar eksiklerini gidermeleri için süre verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, servis sürücüleri ile yaptığı toplantıda, okul servis araçlarında bulunması zorunlu olan donanımlar ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tokat'ta okul servisleri denetlendi
Tokat'ta okul servisleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Çekmez Gülben Ergen Acun Ilıcalı Derya Baykal
Spor Diego Burak Elmas Samet Aybaba Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tokat'ta okul servisleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:33:47. #1.16#

title