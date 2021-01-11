Tokat'ta öğretmenler okul bahçesinde, öğrenciler balkonda İstiklal Marşı okudu
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Tokat'ta öğretmenler okul bahçesinde, öğrenciler balkonda İstiklal Marşı okudu

11.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:12
Tokat'ta öğretmenler okul bahçesinde, öğrenciler balkonda İstiklal Marşı okudu

TOKAT'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru üzerine, İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler okul bahçesinde toplanıp, bayrak töreni yaparak, İstiklal Marşı okudu.

TOKAT'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru üzerine, İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler okul bahçesinde toplanıp, bayrak töreni yaparak, İstiklal Marşı okudu.

2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı edilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen etkinlik kapsamında, 81 ilde okul bahçesinde saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Bu kapsamda Tokat'ta da İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğretmenler Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde bir araya gelerek, İstiklal Marşı okudu. Çevredeki vatandaşlar ve balkonlardaki öğrenciler de marşa eşlik etti.İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Bu yıl İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildi. Salgınla beraber okullarımızda yüz yüze eğitime ara verildi. Uzun zamandır da okullarımızda İstiklal Marşı okunmuyordu. Bakanlığımızın almış olduğu karar gereği de bugün tüm ülkemizde tüm okullarda saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine de uygun bir uygulama oldu. Hem de bu yılın İstiklal Marşı yılı olması sebebi ile güzel bir çalışma oldu" dedi.


Tokat'ta öğretmenler okul bahçesinde, öğrenciler balkonda İstiklal Marşı okudu
Tokat'ta öğretmenler okul bahçesinde, öğrenciler balkonda İstiklal Marşı okudu
Tokat'ta öğretmenler okul bahçesinde, öğrenciler balkonda İstiklal Marşı okudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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