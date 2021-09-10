Tokat'ta motosikletli kuryelere eğitim verildi - Haberler
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Tokat'ta motosikletli kuryelere eğitim verildi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta motosikletli kuryelere eğitim verildi

Tokat'ta, trafik ekiplerince, motosikletli kuryelere yönelik eğitim verildi.

Tokat'ta, trafik ekiplerince, motosikletli kuryelere yönelik eğitim verildi.

Tokat Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, ilde faaliyet gösteren motosikletli kuryelere yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eğitim programı düzenlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt tarafından verilen eğitimde kuryelere, motosiklet kullanırken kask kullanmaları, seyir halinde iken cep telefonu kullanmamaları, tehlikeli bir şekilde şerit değiştirmemeleri, araç takip güvenlik mesafelerine uymaları, kendi can güvenliklerini göz önünde bulundurarak dağıtım ve servis yapmaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Kuryeler diğer trafik kuralları hakkında da bilgilendirildi.

Tokat'ta motosikletli kuryelere eğitim verildi

Tokat'ta motosikletli kuryelere eğitim verildi

Tokat'ta motosikletli kuryelere eğitim verildi

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat'ta motosikletli kuryelere eğitim verildi - Haberler
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