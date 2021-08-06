Tokat'ta mahalle arasında bulunan kirpi çocukların ilgi odağı oldu
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Tokat'ta mahalle arasında bulunan kirpi çocukların ilgi odağı oldu

Tokat'ta mahalle arasında bulunan kirpi çocukların ilgi odağı oldu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta mahalle arasında ortaya çıkan kirpi çocukların ilgi odağı oldu.

Tokat'ta mahalle arasında ortaya çıkan kirpi çocukların ilgi odağı oldu.

Büyükbeybağı Mahallesi Türkmen Sokak'ta kirpi gören çocuklar, kirpiyi ilgiyle incelemeye başladı.

Bazı çocuklar sokakta ilk kez kirpi gördüğünü belirtirken, yetişkinler de cep telefonlarıyla kirpiyi fotoğrafladı.

İlgiden korkan ve dikenlerini çıkaran kirpi daha sonra otların bulunduğu alana giderek gözden kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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