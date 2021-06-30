Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk taburcu edildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yedikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 5 çocuk taburcu edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yedikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 5 çocuk taburcu edildi.

Tatil için geldikleri babaannesinin evinde lavabo açıcı yedikleri belirlenen ve Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Y.K. (9), M.A.K. (7), T.E.K. (4), Y.E.Ç. (5) ve H.Ç'nin (6) tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Salise Kalebaş, evinde bir anda rahatsızlanan torunlarını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan 5 çocuk, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kalebaş'ın, polise verdiği ifadesinde, oğlu ile kızının ilçeye tatil için geldiklerini ve torunlarının lavabo açıcı yediklerini söylediği öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu