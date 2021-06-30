Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk taburcu edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk taburcu edildi

Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yedikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 5 çocuk taburcu edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yedikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 5 çocuk taburcu edildi.

Tatil için geldikleri babaannesinin evinde lavabo açıcı yedikleri belirlenen ve Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Y.K. (9), M.A.K. (7), T.E.K. (4), Y.E.Ç. (5) ve H.Ç'nin (6) tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Salise Kalebaş, evinde bir anda rahatsızlanan torunlarını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemişti. Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan 5 çocuk, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kalebaş'ın, polise verdiği ifadesinde, oğlu ile kızının ilçeye tatil için geldiklerini ve torunlarının lavabo açıcı yediklerini söylediği öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Lütfü Türkkan Muharrem İnce
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Seda Sayan Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta lavabo açıcı yediklerinden şüphelenilen 5 çocuk taburcu edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:00:08. #1.15#

title