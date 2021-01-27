Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu
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Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu

27.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:20
Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, kuvvetli rüzgar etkili olurken, iletişim ve elektrik kabloları koptu, ağaçlar devrildi.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, kuvvetli rüzgar etkili olurken, iletişim ve elektrik kabloları koptu, ağaçlar devrildi.

Reşadiye'ye bağlı Bozçalı beldesinde, gün içinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik ve iletişim kabloları hasar gördü, ağaçlar devrildi. Zafer ve Hacıabidin mahallelerinde yola devrilen ağaçlar, iş makineleriyle kaldırıldı. İlçede çobanlık yapan Ali Osman Karadağlı, kuvvetli rüzgar sonrası oluşan zararı kendi anlatımıyla videoya aldı. Görüntülerde, şiddetli rüzgarda devrilen ağaçlar ve kopan kablolar yer aldı. Elektrik ve iletişim şirketlerinden ekipler, bölgede bakım ve onarım çalışmalarına başladı.


Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu
Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu
Tokat'ta şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, elektrik kabloları koptu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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