Tokat'ta kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
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Tokat'ta kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi

Tokat'ta kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin yaklaşık 1 hafta önce telef olan kazından alınan numuneler, incelenmek üzere Samsun'a gönderildi.

Kazda kuş gribi belirtileri tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tespit üzerine kaz sahibinin hayvanlarını itlaf etme kararı aldı.

Ekipler, gerekli önlemleri alarak yaklaşık 200 tavuk ve kazı itlaf etti.

Tokat'ta kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
Tokat'ta kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
Tokat'ta kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
Tokat'ta kuş gribi şüphesiyle yaklaşık 200 kanatlı hayvan itlaf edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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