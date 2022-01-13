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Komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü

AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Yangın anına ait görüntüler Tokat'ta komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü Tokat'ın Erbaa ilçesinde, evinin çatısında yangın çıkan komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

TOKAT (AA) - Yangın anına ait görüntüler Tokat'ta komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, evinin çatısında yangın çıkan komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ballıbağ köyünde Davut Uzun'a ait iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasara neden olan yangının ardından çatıda yanan tahtaları temizlemek için Uzun'a yardım eden komşusu Cengiz Hezenci (39), bu sırada binanın üzerinden geçen elektrik tellerine temas etti.

Akıma kapılan ve ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hezenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Komşusuna yardım ederken elektrik akımına kapılan kişi öldü

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AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri

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