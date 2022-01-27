Tokat'ta kayak için akın ettiler, tehlikeli anlar yaşandı - Haberler
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Tokat'ta kayak için akın ettiler, tehlikeli anlar yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Tokat'ta kayak için akın ettiler, tehlikeli anlar yaşandı

Tokat'ta rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken tehlikeli anlar yaşadı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken tehlikeli anlar yaşadı.

Tokat'ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar gece saatlerinde mahalle aralarındaki rampa yollara adeta akın etti. Topçubağı mahallesinde ellerine naylon, poşet, leğen, tepsi alan vatandaşlar kaymak için bir biri ile yarıştı. Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerde buzlanan yolda kayarak eğlendi. Yokuş aşağı hızla kayanlar tehlikeye aldırış etmedi. Yaşanan kalabalık nedeni ile kazalar yaşandı. Kimi kayarak kaldırıma çarptı, kimileri ise önüne çıkanlara çarparak yerde yuvarlandı. Korku dolu anların yaşandığı kazalarda hafif şekilde yarılananlar oldu. Adrenalin dolu anlar yaşayan vatandaşlar uzun bir aradan sonra yağan karın tadını çıkartarak farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. - TOKAT

Tokat'ta kayak için akın ettiler, tehlikeli anlar yaşandı

Tokat'ta kayak için akın ettiler, tehlikeli anlar yaşandı

Tokat'ta kayak için akın ettiler, tehlikeli anlar yaşandı

Tokat'ta kayak için akın ettiler, tehlikeli anlar yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Tokat, kar, Yerel, Haber

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