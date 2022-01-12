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Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

- Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

TOKAT (İHA) - - Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

TOKAT - Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Tokat şehir merkezinde yağmurlu hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri yolda karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışma başlattı. Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeni ile ekipler, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

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