Tokat'ta kar yağışı vatandaşları sevindirdi - Haberler
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Tokat'ta kar yağışı vatandaşları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Tokat'ta kar yağışı vatandaşları sevindirdi TOKAT Tokat'ta lapa lapa yağan kar kuraklık endişesi yaşayan vatandaşları sevindirdi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta kar yağışı vatandaşları sevindirdi

TOKAT Tokat'ta lapa lapa yağan kar kuraklık endişesi yaşayan vatandaşları sevindirdi.

Tokat'ta sabah saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkili oldu. Lapa lapa yağan kar eşsiz doğa manzaraları oluşturdu. Kar altında yürüyen vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı. Yüksek kesimlerde 15-20 santimetreyi bulan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlardan Salih Alkan, karla birlikte bereket yağdığını söyledi. Kuralık nedeni ile kar yağışını dört gözle beklediklerini dile getiren Alkan, "İnşallah daha fazla yağar. Köylerde çeşmelerimiz kurumuştu. Kar yağmadığı zaman sularımız kesiliyor" dedi.

Muzaffer Şenel ise son yıllarda kuraklık yaşandığına dikkat çekerek "Kar yağışı böyle devam ederse kuraklık çekmeyeceğimize inanıyorum. Tabiri caizse bereket yağıyor. Karda Tokat'a çok yakışıyor" diye konuştu.

Tokat'ta kar yağışı vatandaşları sevindirdi

Tokat'ta kar yağışı vatandaşları sevindirdi

Tokat'ta kar yağışı vatandaşları sevindirdi

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İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri

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