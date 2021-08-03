Tokat'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı
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Tokat'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi yakalandı.

Tokat'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Artova, Erbaa, Niksar, Pazar, Turhal ve Zile ilçelerinde 2021 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında 32 kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda, 1 milyon 450 bin makaron, 3 bin 525 balya sarma kağıdı ve 1055 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı 63 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Tokat'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı
Tokat'ta kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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