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Tokat'ta kaçak tütün operasyonu

Tokat'ta kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta, kaçak tütün satan iş yerlerine yapılan baskında binlerce bandrolsüz makaron ile 540 kilogram tütün ele geçirildi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta, kaçak tütün satan iş yerlerine yapılan baskında binlerce bandrolsüz makaron ile 540 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 şüpheli şahsın açıktan ve bandrolsüz tütün satışı yaptığı duyumunun alınması üzerine operasyon düzenledi. Şahısların işyerlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 230 bin lira olan 540 kilogram tütün, 24 bin adet dolu makaron, 9 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TOKAT

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