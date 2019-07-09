Tokat'ta kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

Tokat'ta kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akgün köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan 9 kişi, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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