Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazar ilçesi Üzümören beldesi Mesire mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 5 kişinin kazı yaparken kullandığı malzemelere de el konuldu.
Jandarma ekipleri, Sulusaray ilçesi Alpudere köyünde de izinsiz kazı yapan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA