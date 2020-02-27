Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

27.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:38
Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.


İl Komutanlığı ekipleri, Pazar ilçesi Üzümören beldesi Mesire mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 5 kişinin kazı yaparken kullandığı malzemelere de el konuldu.


Jandarma ekipleri, Sulusaray ilçesi Alpudere köyünde de izinsiz kazı yapan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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