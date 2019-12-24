Tokat'ta insanlık ölmemiş dedirten olay

24.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:07

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu 5 Bin Lira değerindeki bir tomar parayı polis karakoluna teslim etti. Polisler tarafından kısa sürede ulaşılan paranın sahibi karakola gelip teslim aldı.



Niksar'da Cumhuriyet Caddesi Seymenli Köprüsü yanında çay ocağı işletmeciliği yapan 56 yaşındaki Şükrü Caymaz, esnafa çay götürdüğü esnada yerde bir tomar para buldu. Caymaz bulduğu parayı Şehit Mahmut Güler Polis Merkezine götürerek emniyet birimlerine teslim etti.



Kısa sürede paranın sahibi Mehmet Aymak'a ulaşan ekipler, bulunan parayı sahibine teslim etti.



"Helal ekmek yemiş birisi bulup emniyete teslim etmiş"



Caymaz'a bu örnek davranışından dolayı teşekkür eden Mehmet Aymak, "Şükrü beyden Allah razı olsun kendisi helal ekmek yemiş. Bankadan parayı aldım çıktım, minibüs yazıhanesine gelmiştim. Beş bin liralık banknotlar halinde dört tomar 20 Bin lirayı cebime koymuştum. Sonra bir tomar paranın cebimde olmadığını farkettim. Sonra belediye hoparlöründen ilan verildiğini duydum, polis karakoluna geldim, polis arkadaşlar paranın bulunduğunu söylediler. Polis arkadaşların sordukları çeşitli sorulara verdiğim doğru cevaplar neticesinde paramı bana teslim ettiler. Parayı bulan arkadaşımızdan Allah razı olsun, helal ekmek yemiş birisi bulup teslim ettiği için mutluyum. Kendisinden Allah razı olsun herkesin böyle iyi niyetli temiz kalpli olmasını temenni ediyorum" dedi.



Yolda parayı bulan 56 yaşındaki çay ocağı işletmecisi Şükrü Caymaz ise şunları söyledi: "Çay ocağı işletiyorum, esnaf çay istemişti tepsiyle çayı götürürken o esnada yerde bir tomar para gördüm. Paraları çay ocağında saydım 100 adet 50 TL'lik banknotlar vardı, sonra parayı emniyete götürdüm teslim ettim. Biz ekmeğimizi helal kazanıyoruz, bu benim insanlık görevimdi" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA