İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

17.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:34

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucun 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucun 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat-Turhal kara yolu çevre yolu kavşağında Yahya Uslu'nun kullandığı 60 BD 169 plakalı otomobil ile Barış Aslan yönetimindeki 34 CUK 120 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan İsmail Uslu ve Mikail Avcı yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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