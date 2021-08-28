Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu
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Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu
Anadolu Ajansı / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendilerinden iki gündür haber alınamayan iki kişi, ölü bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendilerinden iki gündür haber alınamayan iki kişi, ölü bulundu.

İl dışından tatil amacıyla Üzümlü köyüne gelen amca çocukları Ömer (58) ve Cevdet Baltacı, (51) iki gün önce piknik amacıyla köylerinden ayrıldı.

Akşam evlerine gelmeyen Ömer ve Cevdet Baltacı'nın yakınları, çevrede yaptıkları aramaya rağmen bulamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yürütülen arama çalışma sonucu Ömer ve Cevdet Baltacı'nın aracı Yaylacı mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçurumda, cesetleri ise aracın 100 metre kadar uzağında bulundu.

Ömer ve Cevdet Baltacı'nın cesetleri jandarma, itfaiye ve yakınları tarafından uçurumdan çıkarıldı.

Cenazeler, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu
Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu
Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu
Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

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