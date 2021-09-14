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Tokat'ta hat sergisi açıldı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta hat sergisi açıldı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat Temsilciliği tarafından hat sergisi açıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat Temsilciliği tarafından hat sergisi açıldı.

Şehir Müzesinde düzenlenen törende konuşan Tokat Valisi Ozan Balcı, KADEM'i ve kadınları kutladığını söyledi.

Kadınların güzel bir sergi açtığını dile getiren Balcı, "Kadının gücü Türkiye'nin gücü. Türkiye'nin önü açık. Kadınlarımızın zekasından, yeteneğinden ve yetisinden daha fazla yararlanmaya başlanıldı. Hayatın her alanında, siyasal, ekonomi ve kültürel alanda. Türkiye'nin büyümesine erkeklerle beraber her alanda katkı sağlayacak. Bu yüzden Türkiye'nin ufkunun ve önünün açık olmasının en büyük sebebi Türk kadınlarına olan güvencimiz. Ben kadınlara bu konuda güveniyorum." dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da "KADEM İl Temsilciliğimiz kadınlar ile ilgili güzel işlere imza atan sivil toplum kuruluşu. Sergide emeği geçen kadınlarımızı tebrik ediyorum. Biz her zaman KADEM'in yanındayız." diye konuştu.

Sergi, Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından açıldı. KADEM Tokat İl Temsilcisi Müjgan Arslan sergi hakkında protokol üyelerine bilgiler verdi.

On iki kadının 2 yıl süren kurs sonrasında yaptığı çalışmalardan oluşan sergi pazar gününe kadar açık kalacak.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Sağlık İl Müdürü Ahmet Sümbül, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ve yetkililer katıldı.

Tokat'ta hat sergisi açıldı

Tokat'ta hat sergisi açıldı

Tokat'ta hat sergisi açıldı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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