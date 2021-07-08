TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
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TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde refüje çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde refüje çarptıktan sonra takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tokat-Erzincan D-100 kara yolu üzerinde Reşadiye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Reşadiye istikametinden Sivas'ın Koyluhisar ilçesi istikametine seyir halinde olan Mahmut Öztürk (77) yönetimindeki 34 BU 5623 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mahmut Öztürk ve Kadriye Öztük (66) olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Seyit Öztürk (73) ve Nimet Öztürk (68) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekilmesiyle trafik akışı normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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