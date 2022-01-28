Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı - Haberler
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Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı

İhlas Haber Ajansı, Nurhan İçmez - Yerel
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Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı

TOKAT - Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı.

Tokat kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Gıj Gııj dağı kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplandı. Adrenalin tutkunu Talip Furkan Gökçe dağ yolunda snowboard yaptı. Heyecan dolu anlar yaşayan doğaseverlerin o anları kameralara yansıdı. Gökçe, dağ yolunda snowboard yaparak farklı bir heyecan ve deneyim yaşadığını kaydetti.

Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı

Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı

Tokat'ta Gıj Gıj dağına çıkan doğasever karda snowboard heyecanı yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Yerel

Gökçe, Tokat, Yerel, Haber

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