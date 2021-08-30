Tokat'ta fener alayı düzenlendi
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Tokat'ta fener alayı düzenlendi

Tokat'ta fener alayı düzenlendi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

TOKAT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile son buldu. Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde başlayan ve Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde gerçekleşen fener alayına öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde meşalelerle marşlar eşliğinde devam edin 3 kilometrelik yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu. 

 


Tokat'ta fener alayı düzenlendi
Tokat'ta fener alayı düzenlendi
Tokat'ta fener alayı düzenlendi
Tokat'ta fener alayı düzenlendi
Tokat'ta fener alayı düzenlendi
Tokat'ta fener alayı düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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