Tokat'ta donan gölet kartpostallık manzaralar oluşturdu
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Tokat'ta donan gölet kartpostallık manzaralar oluşturdu

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh beldesinde Eriklice Düzü Göleti tamamen donarak üzerinde yürünebilir hale geldi.

02.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:34
Tokat'ta donan gölet kartpostallık manzaralar oluşturdu

'ın ilçesine bağlı beldesinde Eriklice Düzü Göleti tamamen donarak üzerinde yürünebilir hale geldi.


Tokat'ta yaz aylarında vatandaşların gözde mesire alanı içinde yer alan Eriklice Düzü Göleti beyaz örtü ile kaplandı. Kalın buz tabakası ile kaplanan gölet üzerinde yöre sakinlerinden gönüllü turizm elçisi Ferhat Karakaya yürüyüş yaptı. Yazın ayrı kışın farklı bir güzelliğe bürünen göletin alt tarafında bulunan su çarkı da buz tuttu. Kar kalınlığının 60 santimetreye çıktığı ormanlık alanlarda eşsiz doğa manzaraları oluştu. Kış mevsimin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bölgede belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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