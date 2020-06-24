Tokat'ta dolu yağışı su taşkınlarına neden oldu Tokat'ta dolu yağışı su taşkınlarına neden oldu Tokat'ın Erbaa ilçesinde dolu yağışı ile birlikte sağanak etkili oldu.

Tokat'ta dolu yağışı su taşkınlarına neden oldu

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde dolu yağışı ile birlikte sağanak etkili oldu.

Erbaa ilçesinde akşam saatlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı kısa süreli etkili oldu. İlçe merkezinde dolu ile birlikte sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu. Eski hastane ve çevresindeki bazı mahallelerde dolu yağışından etkilendi. Belediye ekipleri su baskınlarının olduğu yerlerde çalışma yaptı. Lokal olarak yağan dolu tarım bölgelerinden teğet geçti. Erbaa'da bağ yaprağı üreticisi Mustafa Coşkun, yağışın bağlara yağmur olarak düştüğünü, dolunun ilçe merkezinde bir kaç mahallede etkili olduğunu kaydetti. Bağların olduğu alanların yağıştan etkilenmediğini ifade eden Coşkun, hasat yapılan günlerde yağışları hafif atlattıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA