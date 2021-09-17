Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile onu kurtarmak için dereye atlayan kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile onu kurtarmak için dereye atlayan kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile onu kurtarmak için dereye atlayan kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile onu kurtarmak için dereye atlayarak yaralanan yabancı uyruklu hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile onu kurtarmak için dereye atlayarak yaralanan yabancı uyruklu hastaneye kaldırıldı.

Musa Demirel (55) idaresindeki 60 S 0031 plakalı servis minibüsü, Behzat Bulvarı Üçgen Kavşağı yakınlarında, Mustafa Öztürk'ün (41) kullandığı 58 ES 634 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle demir korkulukları aşarak Behzat Deresi'ne devrildi.

Kazayı gören Afganistan uyruklu Esher Sıddıki (30), sürücüyü kurtarmak için dereye atladı. Bu sırada çenesini betona çarpan Sıddıki ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için "çok kuvvetli" yağış uyarısı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Cansu Dere Amelia Hamlin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Burak Elmas Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Kemal Kılıçdaroğlu Serenay Sarıkaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile onu kurtarmak için dereye atlayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:02:53. #1.11#