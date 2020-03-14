Tokat'ta devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.
14.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:04
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.
Abubekir Bölükbaşı (27) idaresindeki 06 AZE 25 plakalı otomobil,
Tokat-Sivas kara yolu İhsaniye köyü yakınlarında devrildi.
Araçta sıkışan sürücü ile yanında bulunan Fatih Çağlar (28), itfaiye ve sağlık görevlilerince kurtarıldı.
Yaralanan Bölükbaşı ve Çağlar, Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan aynı yolda yağışlı hava nedeniyle bazı hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.
Kaynak: AA
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