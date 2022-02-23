Tokat'ta dereye devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA, Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta Behzat Deresi'ne devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
TOKAT (AA) - Tokat'ta Behzat Deresi'ne devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Soğukpınar Mahallesi Saat Kulesi yakınlarında Muhammet Acar'ın kullandığı 60 HN 477 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak Behzat Deresi'ne devrildi.
Kazada sürücü Acar yaralandı.
Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, tedavi altına alındı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel