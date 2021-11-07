Tokat'ta define için girdiği kuyuda bayılan kişiyi AFAD kurtardı - Haberler
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Tokat'ta define için girdiği kuyuda bayılan kişiyi AFAD kurtardı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta define için girdiği kuyuda bayılan kişiyi AFAD kurtardı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde define aramak için girdiği kuyuda bayılan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde define aramak için girdiği kuyuda bayılan kişiyi Afad ekipleri kurtardı.

İddiaya göre, Büşürüm köyü yakınlarında define aramak için açılan kuyuya giren 4 arkadaştan K.Ş. bayılırken, diğerleri olay yerinden kaçtı.

Kaçan kişilerden biri arkadaşları K.Ş'nin baygınlık geçirdiğini ve kuyuda kaldığı bildirerek, görevlilerden yardım istedi.

AFAD ekiplerinin Tokat'tan bölgeye giderek kuyudan çıkardığı K.Ş, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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