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Tokat'ta çatı alev alev yandı

Tokat'ta çatı alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre; Mevlana Mahallesinde Mehmet Bolat'a ait 2 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Erbaa Belediyesi ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Öte yandan yangın anı ve yaşanan panik vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - TOKAT

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