Tokat'ta bir kişi boşandığı eşi ile onun annesini ve teyzesini bıçakla yaraladı
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Tokat'ta bir kişi boşandığı eşi ile onun annesini ve teyzesini bıçakla yaraladı

Tokat'ta bir kişi boşandığı eşi ile onun annesini ve teyzesini bıçakla yaraladı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi boşandığı eşini, onun annesini ve teyzesini bıçakla yaraladı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi boşandığı eşini, onun annesini ve teyzesini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, iki hafta önce eşinden boşanan E.Y, Çepnibey Mahallesi Ulucan Sokak'ta bulunan eski kayınvalidesi C.K'nin evine çocuklarını görmeye gitti.

Burada E.Y. ile eski eşi E.K, onun annesi C.K. ve teyzesi A.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. 3 kadını bıçakla yaraladı.

Yaralanan kadınlar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan E.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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