Tokat'ta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Haberler
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Tokat'ta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde parkta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde parkta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay; ilçe merkezinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda meydana geldi. Parkta silahlı saldırıya uğrayan Reşit Savaş (36) başından vuruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma yapan polis ekipleri cinayet olayının zanlısı C.Y.'yi (52) yakalayarak gözaltına alındı. Cinayetin icradan satın alınan bir ahırdan kaynaklandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Tokat'ta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Tokat'ta başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Turhal, Milli, Savaş, Tokat, 3. Sayfa, Haber

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