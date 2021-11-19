Tokat'ta ayı saldırısı sonucu yaralanan kişi yaşadıklarını anlattı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ayının saldırması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan kişi, yaşadıklarını anlattı.

İlçeye bağlı Bostankolu köyünde dün bahçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan Şenel Yıldız (38), kaldırıldığı Reşadiye Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Yıldız, AA muhabirine, evlerinin bahçesinden dün akşam saatlerinde birtakım sesler geldiğini, bunun üzerine bahçeye gittiğini söyledi.

Bahçeye gittiğinde ayıyı gördüğünü dile getiren Yıldız, "Ayı bağırarak üstüme doğru geliyordu. Kendimi savunmaya çalıştım. Kaçma şansım yoktu. Kaçtığımda tırnak atacağını, daha fazla zarar vereceğini düşündüm. Ayağımdan tuttu. Diğer ayağıma pençe attı." dedi.

İki bacağından da yaralandığını anlatan Yıldız, "Bacağımı tutup sallayınca ayının üzerine kapandım. Ayı kendini kurtarmak için kollarımı kemirmeye başladı. Can havliyle ayıyı savurdum, bağırdım. Komşular hastaneye götürdüler. Çok kan kaybediyordum. Pansumanlarımı yaptılar. Ağrı kesicilerle ayakta duruyorum. Her tarafım ağrıyor. Vücudumda hasar var ama yapacak bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.