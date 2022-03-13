Tokat'ta av tüfeği ile vurulan kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta yeni evlendiği kadının boşandığı eşinin kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, M.Ö. kardeşi E.Ö. ile boşandığı karısı M.B'nin yanında kalan çocuğunu görmek için Soğukpınar Mahallesi Şeyhi Şirvani 5. Sokak'ta bulunan evin önüne gitti.

M.Ö. ile M.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya, E.Ö. ile M.B'nin 10 gün önce evlendiği E.E. de karıştı.

E.Ö. yanında getirdiği av tüfeği ile M.B. ve kocası E.E'ye ateş etti.

Yaralanan E.E, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından M.Ö. ve kardeşi E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.