Tokat'ta av tüfeği ile arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

KOCAELİ (İHA) - Tokat'ta av tüfeği ile arkadaşını vurarak ölümüne neden olan zanlı sevk edildiği mahkemece tutulandı.

Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesi'nde yaşanan olayda av tüfeği ile vurulan Erol Öncü (25) hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Taner M. (25) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yakınının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Tokat'a getirilen cinayet zanlısı ile birlikte şüpheliler M.D. (24) ile M.G. (21), olaya yardım ve yataklığı olduğu ileri sürülen 2'si kadın 10 kişi Tokat Adliyesine çıkartıldı. İfade işlemleri tamamlanan şahsılar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Cinayet zanlısı Taner M. tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Olayın şüphelileri olan diğer şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Erenler Mahallesi'nde iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda. Taner M. arkadaşları M.D. (24) ve M.G. (21) ile evinde alkol aldı. Taner M. daha sonra evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile tartışması büyüdü. Evin bahçesinde yaşanan kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Öncü, ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa