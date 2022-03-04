TOKAT'TA ASKER TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 3 YARALI

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta asker taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu Jandarma uzman çavuş İsmail Ergin(40) şehit olurken, 3 asker ise yaralandı.

Kaza sabah 06.30 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında yaşandı. Yolda yaşanan buzlanma nedeniyle Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı servis minibüsü, bariyere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan jandarma uzman çavuşlar İsmail Ergin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan evli ve bir çocuk babası İsmail Ergin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğerleri ise tedaviye alındı. Askerlerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.