Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye tarafından altyapısı yenilenen ve mevcut durumda deforme olmuş yollarda asfalt çalışmaları sürüyor.

Yeşilırmak Mahallesi Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi 4024. Sokak'ta içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları baştan sona yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler, asfalt çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mevsim şartlarının el verdiği sürece asfalt ve altyapı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Belediye olarak yeni yol, altyapı ve asfalt konusunda ciddi çalışmaları bu yıl da gerçekleştirdiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak, trafiği rahatlatmak amacıyla Tokat'ımızın birçok bölgesinde asfalt, kaldırım ve parke yol çalışmalarımızı tamamladık. İçme suyu başta olmak üzere yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızı yeniledik. Daha sonra zemin dolgu malzemesi ile zeminde oluşabilecek tüm olumsuzlukları gidererek asfaltını yaptık. Dün akşam itibarıyla asfalt serimi tamamlandı. Bu sabah yolumuzu trafiğe açtık. Ekiplerimize teşekkür ediyor, şehrimize, bölge sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum."