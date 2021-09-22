Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye tarafından altyapısı yenilenen ve mevcut durumda deforme olmuş yollarda asfalt çalışmaları sürüyor.

Yeşilırmak Mahallesi Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi 4024. Sokak'ta içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları baştan sona yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler, asfalt çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mevsim şartlarının el verdiği sürece asfalt ve altyapı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Belediye olarak yeni yol, altyapı ve asfalt konusunda ciddi çalışmaları bu yıl da gerçekleştirdiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak, trafiği rahatlatmak amacıyla Tokat'ımızın birçok bölgesinde asfalt, kaldırım ve parke yol çalışmalarımızı tamamladık. İçme suyu başta olmak üzere yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızı yeniledik. Daha sonra zemin dolgu malzemesi ile zeminde oluşabilecek tüm olumsuzlukları gidererek asfaltını yaptık. Dün akşam itibarıyla asfalt serimi tamamlandı. Bu sabah yolumuzu trafiğe açtık. Ekiplerimize teşekkür ediyor, şehrimize, bölge sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili korkutan uyarı: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz

 Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Özge Özpirinçci Oğuzhan Koç Tanem Sivar Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Alex Teixeira Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Halil İbrahim Dervişoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:44:16. #1.12#