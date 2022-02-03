Tokat'ta arkadaş cinayetinin 10 şüphelisi adliyede (2) - Haberler
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Tokat'ta arkadaş cinayetinin 10 şüphelisi adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı, Fatih Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta arkadaş cinayetinin 10 şüphelisi adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDITokat'ta, Erol Öncü'nün (25) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Mızrak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Tokat'ta, Erol Öncü'nün (25) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Mızrak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mücahit D. (24) ve Mertcan G. (21) ile bu kişilere yardım ettikleri ileri sürülen 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Tokat, Güncel, Haber

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