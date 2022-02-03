Tokat'ta arkadaş cinayetinin 10 şüphelisi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı, Fatih Yılmaz - Güncel
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1 KİŞİ TUTUKLANDITokat'ta, Erol Öncü'nün (25) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Mızrak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Tokat'ta, Erol Öncü'nün (25) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Mızrak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mücahit D. (24) ve Mertcan G. (21) ile bu kişilere yardım ettikleri ileri sürülen 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel