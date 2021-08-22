Son dakika gündem: Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem: Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Akyüz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yarahmet Mahallesi Hızırhane Caddesi'ndeki Ağacıkoğlu Apartmanı'nın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapattı.

Apartmanda yaşayanların tahliyesinin ardından bir saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Son dakika gündem: Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem: Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Akyüz

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