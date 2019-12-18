Tokat'ta 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

18.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:08

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 'Yerli Malı Haftası' sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Harun Yüksel Ortaokulunda yaşandı. Yerli Malı Haftası için evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü. Öğrencilerden 37'si ayakta tedavinin ardından taburcu edilirken, 4 öğrenci ise müşahede altına alındı. Tedavisi devam eden öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erbaa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çocukların okulda yediği yiyeceklerden numune aldı. - TOKAT

Kaynak: İHA