Tokat'ta 4 şiddetinde deprem - Haberler
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Tokat'ta 4 şiddetinde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ta 4 şiddetinde deprem AFAD verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesi Kümbetli köyü yakınlarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesi Kümbetli köyü yakınlarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta 4 şiddetinde deprem

Afad verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesi Kümbetli köyü yakınlarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

TOKAT - AFAD verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesi Kümbetli köyü yakınlarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, deprem saat 10.02'de kaydedildi. Deprem Niksar ve çevresinde hissedildi. 4.0 büyüklüğündeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi yaralanma veya hasar oluşmadı.

Tokat'ta 4 şiddetinde deprem

Tokat'ta 4 şiddetinde deprem

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