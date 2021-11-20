TOKAT'TA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler
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TOKAT'TA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta saat 10.02 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TOKAT'ta saat 10.02 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hasara yol açmadı.

Merkez üssü Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyü olan bölgede saat 10.02 sıralarında Kandilli Rasathanesinin ölçümüne göre 9,7 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 1 dakika sonra Niksar ilçesine bağlı Kümbetli köyünde ise 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem sonrası AFAD ekiplerinin yaptığı taramada şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadı.

TOKAT'TA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

TOKAT'TA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

TOKAT'TA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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