Son dakika haber... Tokat'ta sahte içki operasyonunda 8 gözaltı
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Son dakika haber... Tokat'ta sahte içki operasyonunda 8 gözaltı

24.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:07
Son dakika haber... Tokat'ta sahte içki operasyonunda 8 gözaltı

Son dakika gündem haberi... TOKAT'ta polisin düzenlediği operasyonda 250 litre sahte içki ve 180 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

TOKAT'ta polisin düzenlediği operasyonda 250 litre sahte içki ve 180 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 8 kişinin sahte alkol ürettiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, M.A, S.P, H.Y.G, S.K, M.C, O.K, M.G ve A.Ö.'yü evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 250 litre sahte içki, 180 litre etil alkol, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 80 aroma kiti ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

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