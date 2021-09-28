Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.B. idaresindeki 60 RA 834 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Kalaycık köyü yakınlarında M.D. yönetimindeki 60 T 0060 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden B.B. ile araçlarda bulunan R.E, N.D. ve Y.S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri