Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

B.B. idaresindeki 60 RA 834 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Kalaycık köyü yakınlarında M.D. yönetimindeki 60 T 0060 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden B.B. ile araçlarda bulunan R.E, N.D. ve Y.S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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