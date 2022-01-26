TOKAT'TA KAR YAĞIŞI, 170 KÖY YOLUNU KAPATTI

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde vatandaşlar evcil hayvanları ile karın tadını çıkarttı.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışının ardından il genelinde 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Tokat İl Özel İdare ekipleri yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Niksar ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle yolda kalan otobüs içerisindeki yolculara AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

Kent merkezinde de kar yağışı olunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet Meydanı'na çıkan vatandaşlar evcil hayvanlarıyla kar yağışının keyfini çıkarttı. Yavru bir sokak kedisi ise yere düşen kar taneleri ile oynayarak eğlendi. Tokat Belediyesi ekipleri kaldırımlarda temizlik çalışması başlattı.